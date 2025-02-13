Омск готовится к возвращению электросамокатов в апреле

Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
В прошлом году прокат электросамокатов стартовал 1 апреля, и, как ожидается, в этом сезоне сроки не изменятся.
Кикшеринг, или прокат электросамокатов, появился в Омске в 2022 году. Основным оператором осталась компания ООО «ВУШ». С момента начала работы компании в городе были внедрены различные меры для соблюдения интересов как сторонников, так и противников электросамокатов.
Между администрацией Омска и компанией подписано соглашение, которое регулирует места для парковки самокатов. В рамках соглашения самокаты не могут оставаться в местах с интенсивным пешеходным движением, на остановках общественного транспорта, а также в радиусе пяти метров от них. Для удобства самокаты получили индивидуальные номера.
В прошлом году в Омске курсировали 2200 электросамокатов компании «ВУШ» на 605 пунктах проката. Компания также внесла в бюджет города 818 тысяч рублей и начала работу по разметке мест для стоянки самокатов. На сегодняшний день разметкой отмечено 22 площадки, и работа по созданию дополнительных продолжится.
«Кроме того, компания проводила работу для повышения культуры передвижения на средствах индивидуальной мобильности: разъясняла правила использования электросамокатов, увеличила ответственность за неисполнение правил», — сообщает Сергей Шелест.
В конце февраля запланирована встреча представителей мэрии Омска с руководством ООО «ВУШ» для обсуждения дальнейшего сотрудничества и организации работы проката электросамокатов в этом году.