Омск готовится к возвращению электросамокатов в апреле

Между администрацией Омска и компанией подписано соглашение, которое регулирует места для парковки самокатов. В рамках соглашения самокаты не могут оставаться в местах с интенсивным пешеходным движением, на остановках общественного транспорта, а также в радиусе пяти метров от них. Для удобства самокаты получили индивидуальные номера.