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Свердловчанин сжег портреты участников ВОВ, желая отомстить бывшей жене

В Свердловской области суд частично удовлетворил иск бывшей жены местного жителя в компенсации морального вреда.

Мужчина сжег портреты ее родственников, с которыми она хотела участвовать в шествии «Бессмертный полк».

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что в период раздела имущества бывшие супруги поругались. Мужчина хотел отомстить, сначала сломал транспаранты с портретами ее родственников — участников Великой Отечественной войны, а затем сжег их.

За умышленное уничтожение чужого имущества мировой судья оштрафовал мужчину на 300 рублей. Но это не устроило бывшую супругу, она обратилась в Шалинский районный суд, чтобы ей компенсировали моральный вред.

Суд частично удовлетворил требования, учтя страдания истца, вину ответчика и его извинения. Взыскано в пользу женщины 20 тысяч рублей.

«МК-Урал» ранее писал, что жительница Свердловской области через суд потребовала с бывшего мужа 500 тысяч рублей за побои. Инцидент произошел в феврале 2023 года.

Мужчина ударил женщину кулаком. Она потеряла сознание, затем страдала от головной боли, тошноты и головокружения. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. После этого супруги развелись.