Свердловчанин сжег портреты участников ВОВ, желая отомстить бывшей жене

Мужчина сжег портреты ее родственников, с которыми она хотела участвовать в шествии «Бессмертный полк».
В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что в период раздела имущества бывшие супруги поругались. Мужчина хотел отомстить, сначала сломал транспаранты с портретами ее родственников — участников Великой Отечественной войны, а затем сжег их.
За умышленное уничтожение чужого имущества мировой судья оштрафовал мужчину на 300 рублей. Но это не устроило бывшую супругу, она обратилась в Шалинский районный суд, чтобы ей компенсировали моральный вред.
Суд частично удовлетворил требования, учтя страдания истца, вину ответчика и его извинения. Взыскано в пользу женщины 20 тысяч рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что жительница Свердловской области через суд потребовала с бывшего мужа 500 тысяч рублей за побои. Инцидент произошел в феврале 2023 года.
Мужчина ударил женщину кулаком. Она потеряла сознание, затем страдала от головной боли, тошноты и головокружения. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. После этого супруги развелись.