В Брагинском районе вальщик леса погиб под спиленной осиной

В сообщении сказано, что 12 февраля, в среду, в Верхнеслободском лесничестве (находится в Брагинском районе, уточняет БелТА) в момент валки деревьев спиленная осина упала на 45-летнего мужчину. В ведомстве отметили, что от полученных травм вальщик леса умер в больнице, не приходя в сознание.