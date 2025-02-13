В Брагинском районе вальщик леса погиб под спиленной осиной. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что 12 февраля, в среду, в Верхнеслободском лесничестве (находится в Брагинском районе, уточняет БелТА) в момент валки деревьев спиленная осина упала на 45-летнего мужчину. В ведомстве отметили, что от полученных травм вальщик леса умер в больнице, не приходя в сознание.
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