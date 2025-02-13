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В Брагинском районе вальщик леса погиб под спиленной осиной

СК: осина придавила насмерть вальщика леса в Верхнеслободском лесничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Брагинском районе вальщик леса погиб под спиленной осиной. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении сказано, что 12 февраля, в среду, в Верхнеслободском лесничестве (находится в Брагинском районе, уточняет БелТА) в момент валки деревьев спиленная осина упала на 45-летнего мужчину. В ведомстве отметили, что от полученных травм вальщик леса умер в больнице, не приходя в сознание.

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