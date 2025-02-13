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Казахстанцы стали чаще получать штрафы: за что, показало МВД

Казахстанцы продолжают получать штрафы за плевки и мусор. О том, как стражи порядка находят нарушителей и что им за это светит, Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Источник: Zakon.kz

Так, с экологическими нарушениями посильную помочь оказывают камеры видеонаблюдения: от «банальных» плевков на тротуарах до незаконных свалок.

К примеру, в Актобе с помощью видеокамер зафиксировали, как молодой человек плюнул на лестничной площадке многоэтажного дома. За нарушение чистоты общественного места 20-летнему парню выписан штраф.

В Павлодаре на камеру попал мужчина, выбросивший окурок прямо на улице. В другом случае двое жителей бросили сигарету в неположенном месте, несмотря на близость урны. За мелкое хулиганство они привлечены к административной ответственности.

В публикации МВД также есть призыв заботиться о природе и сохранять чистоту.

По данным пресс-службы ведомства, только с начала 2025 года выявлено 54 тысячи административных нарушений в этом направлении.

Если по результатам 2023 года по республике действовало 1,3 млн камер, из них 275 тысяч были подключены в ЦОУ и дежурные части полиции, то по результатам 2024 года их количество составляет порядка 1,5 млн, из них 340 тысяч подключены в органы полиции.

штрафы