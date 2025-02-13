Казахстанцы стали чаще получать штрафы: за что, показало МВД

Если по результатам 2023 года по республике действовало 1,3 млн камер, из них 275 тысяч были подключены в ЦОУ и дежурные части полиции, то по результатам 2024 года их количество составляет порядка 1,5 млн, из них 340 тысяч подключены в органы полиции.