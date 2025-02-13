Минкульт Татарстана порекомендовал не праздновать День святого Валентина

По словам представителя ведомства, в этом месяце при медиапланировании театрам, музеям и библиотекам посоветовали учитывать 200-летие со дня рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри. Также 13 февраля отмечается день рождения оперного певца Федора Шаляпина. Через два дня, 15 февраля, будут дни рождения народного артиста Татарстана Ильгама Шакирова и поэта Мусы Джалиля.
Как подчеркнул Минкульт региона, официальных распоряжений по поводу позиционирования мероприятий 14 февраля ведомством не давалось.
Напомним, в Татарстане объявили размеры фитр-садаки, фидии и нисаба на Рамадан-2025. В этом году священный для мусульман месяц начнется 28 февраля.