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Минкульт Татарстана порекомендовал не праздновать День святого Валентина

Это связано с тем, что февраль знаменуется более важными датами.

Источник: Комсомольская правда

По словам представителя ведомства, в этом месяце при медиапланировании театрам, музеям и библиотекам посоветовали учитывать 200-летие со дня рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри. Также 13 февраля отмечается день рождения оперного певца Федора Шаляпина. Через два дня, 15 февраля, будут дни рождения народного артиста Татарстана Ильгама Шакирова и поэта Мусы Джалиля.

Как подчеркнул Минкульт региона, официальных распоряжений по поводу позиционирования мероприятий 14 февраля ведомством не давалось.

Напомним, в Татарстане объявили размеры фитр-садаки, фидии и нисаба на Рамадан-2025. В этом году священный для мусульман месяц начнется 28 февраля.

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