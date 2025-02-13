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Альтернативные маршруты помогут водителям большегрузов в Ростове-на-Дону

В Ростове обсудили штрафы для большегрузов и логистику в рамках грузового каркаса.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с грузовым каркасом и штрафами для водителей большегрузов обсудили в Ростове-на-Дону на встрече предпринимателей и депутатов. Об этом в Telegram рассказал депутат донского Заксобрания Алексей Мисан.

Парламентарий напомнил, что в 2024 году на 14 улицах донской столицы запретили проезд фур и грузовиков в утренние и вечерние часы, а соблюдение этих требований начали контролировать с помощью дорожных камер.

Предполагалось, что подобные меры должны были избавить город от транзитного большегрузного транспорта, сохранить состояние дорог и улучшить экологию, но новое решение вызвало многочисленные вопросы из-за системы штрафов. Оказалось, что камеры фиксируют не только нарушителей, но и другие грузовики, которые имеют право проезда.

На совещании с участием бизнесменов и депутатского корпуса отметили необходимость разработки альтернативных маршрутов для грузовиков. Также собравшиеся согласились, что в сложившейся ситуации требуется системное решение.

Добавим, накануне о планах по корректировке работы камер видеофиксации сообщил и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Чиновник добавил, что в ЦАФАПе уже проработали несколько вариантов, их вынесут на обсуждение с общественностью и представят врио губернатора области Юрию Слюсарю.