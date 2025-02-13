Эксперт Кокорин опроверг появление климатической «метановой бомбы» в Антарктиде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Метановой «климатической бомбы» в Антарктиде нет, однако ученым следует изучать выбросы метангидратов в Арктике и Антарктике, чтобы понять, увеличиваются ли они от потепления климата. Об этом сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Ранее газета El Pa? s сообщила, что группа испанских ученых заявила об обнаружении в ходе экспедиции масштабных выбросов метана в недрах Антарктиды. Как пишет издание, эти выбросы могут стать «бомбой для климата планеты». Испанские ученые также предупредили о том, что нестабильность морских отложений может вызвать огромные оползни на континентальном склоне, которые могут стать причиной цунами.
«Метангидраты — это как бы снег из метана, их много на дне океана, но в Арктике и Антарктике они расположены на мелководьях, на шельфе. В Арктике давно отмечены потоки метана, логично ожидать, что это будет и в Антарктике. Это не какие-то гигантские резервуары, а тонкий слой, распределенный по большущей площади. Это интересно, но не надо относиться к этому как к какой-то “метановой бомбе” и думать теперь, что планы по достижению углеродной нейтральности должны как-то изменяться. Ожидать какого-то обрушения берега, да еще и с цунами — это крайне маловероятно», — сказал Кокорин.
По его словам, этот научный факт нужно исследовать на больших площадях и в течение десятилетий. В последнее время температура океанских вод повышается, но это повышение в полярных водах составляет полградуса, максимум градус.
«Надо понять, как изменяется поток исходящего метана. Он увеличивается или нет? В Восточно-Сибирском море поток достаточно большой, но до сих пор нет экспериментальных доказательств, что он под влиянием глобального потепления увеличивается. Может быть он был до него и такой же сейчас. То же самое касается Антарктиды», — добавил Кокорин.