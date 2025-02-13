Эксперт Кокорин опроверг появление климатической «метановой бомбы» в Антарктиде

«Метангидраты — это как бы снег из метана, их много на дне океана, но в Арктике и Антарктике они расположены на мелководьях, на шельфе. В Арктике давно отмечены потоки метана, логично ожидать, что это будет и в Антарктике. Это не какие-то гигантские резервуары, а тонкий слой, распределенный по большущей площади. Это интересно, но не надо относиться к этому как к какой-то “метановой бомбе” и думать теперь, что планы по достижению углеродной нейтральности должны как-то изменяться. Ожидать какого-то обрушения берега, да еще и с цунами — это крайне маловероятно», — сказал Кокорин.