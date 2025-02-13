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Из-за ДТП перед Затонским мостом в Уфе перестали ходить автобусы

В Уфе приостановили движение автобусов в сторону Затона.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед Затонским мостом произошло ДТП. Авария с участием легковых автомобилей и временно парализовала движение маршрутных автобусов. Об этом горожан предупредили в ГУП «Башавтотранс».

Известно, что машины столкнулись прямо на въезде перед новым мостом, который предназначен для движения фур и пассажирского транспорта. Поэтому автобусы в Затон пока не поедут.

Перевозчик попросил отнести к ситуации с пониманием и заверил, что об изменениях маршрутов они сообщат дополнительно.

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