Жителей Башкирии предупредили о смертельно опасном товаре для детей.

Роскачество занялось очищением рынка от детских накладок на автомобильные ремни. По данным организации, на российских маркетплейсах в большом количестве продаются так называемые «треугольники» — накладки на ремень безопасности, которые часто позиционируются как детские удерживающие устройства. Однако эти товары смертельно опасны и могут привести к тяжелым травмам, включая летальные исходы, в случае аварии.
Продавцы уверяют, что эти накладки предназначены для детей, но на самом деле они не защищают, а наоборот — увеличивают риск травм. Эти устройства не соответствуют международным стандартам безопасности и не сертифицированы как детские удерживающие системы. Согласно техрегламенту Таможенного союза и Правилам ООН, любые устройства для удержания детей в автомобиле, такие как кресла или бустеры, должны быть сертифицированы и соответствовать строгим требованиям безопасности. Однако многие продавцы используют фальшивые сертификаты или сертификаты на другие товары, чтобы обойти закон.
В результате последнего мониторинга был заблокирован 191 товар, в том числе и те самые «треугольники», «адаптеры ремня безопасности» и «бескаркасные кресла», которые неправомерно продавались как безопасные детские автокресла. Продавцы, реализующие опасную продукцию, понесли административную ответственность. Некоторые уже получили штрафы до 20 тысяч рублей. Работа по блокировке таких товаров продолжается.
«Мы призываем родителей быть особенно внимательными при выборе детских удерживающих устройств. Проверяйте все товары, которые покупаете для ваших детей, и выбирайте только сертифицированную продукцию», — подчеркнули в национальной системе мониторинга качества.