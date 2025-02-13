Жителей Башкирии предупредили о смертельно опасном товаре для детей.

Продавцы уверяют, что эти накладки предназначены для детей, но на самом деле они не защищают, а наоборот — увеличивают риск травм. Эти устройства не соответствуют международным стандартам безопасности и не сертифицированы как детские удерживающие системы. Согласно техрегламенту Таможенного союза и Правилам ООН, любые устройства для удержания детей в автомобиле, такие как кресла или бустеры, должны быть сертифицированы и соответствовать строгим требованиям безопасности. Однако многие продавцы используют фальшивые сертификаты или сертификаты на другие товары, чтобы обойти закон.