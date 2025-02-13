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Маленький ребенок остался один в машине на морозе в Полоцке

Инспекторам родители мальчика заявили, он был тепло одет, а они отлучились совсем ненадолго.

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции спасли маленького ребенка, который более чем на час остался один в закрытом автомобиле на морозе в Полоцке, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

По данным правоохранителей, экипажу ГАИ поступила информация, что вблизи Спасо-Евфросиниевского монастыря в запертой машине Renault плачет полуторагодовалый ребенок.

«Прибыв на место сотрудники ГАИ выяснили у очевидцев, что он находится в автомобиле один уже более часа. Температура воздуха на улице достигала минус 10 градусов», — сказали в управлении.

Там также уточнили, что инспекторы сумели открыть двери авто, достали несовершеннолетнего и отнесли его в служебную машину. Там малыш сразу перестал плакать и успокоился.

Родители мальчика вернулись позже. Они заявили, что ребенок был тепло одет и в салоне уснул, а они отлучались ненадолго.

По информации управления, материалы по факту произошедшего направлены в инспекцию по делам несовершеннолетних, чтобы она провела проверку.