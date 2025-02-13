Экс-директора трубного завода проводили в последний путь в Волжском

Сегодня, в заводоуправлении Волжского трубного завода, состоялась церемония прощания с Еленой Благовой, бывшим директором этого предприятия. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Ритуальный патруль», в холле завода собрались сотни жителей Волжского, коллеги, друзья и представители федерального уровня, чтобы отдать последнюю дань уважения выдающемуся руководителю.