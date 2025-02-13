Вероятность магнитной бури 13 февраля составляет 80%

По информации из сообщения, Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра в начале недели и «небольшие возмущения наблюдаются третьи сутки подряд, но они пока краткосрочные и ни разу не превысили уровень Kp = 4 — 4.5, при том, что магнитные бури отсчитываются от уровня Kp=5», — отмечается в сообщении.