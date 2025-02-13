Вероятность магнитной бури 13 февраля составляет 80%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ученые прогнозируют увеличение скорости солнечного ветра, поэтому 13 февраля с вероятностью около 80% ожидается возмущение геомагнитного поля, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Отмечается, что скорость солнечного ветра в ближайшие два дня вернется к росту, хотя последние сутки она падала. Это может привести к геомагнитным возмущениям.
«На сегодня вероятность бурь и возмущений составляет около 80%, на завтра около 75%. В субботу влияние солнечного ветра, как ожидается, начнет быстро уменьшаться, и вероятность возмущений снизится до около 30%», — говорится в сообщении.
По информации из сообщения, Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра в начале недели и «небольшие возмущения наблюдаются третьи сутки подряд, но они пока краткосрочные и ни разу не превысили уровень Kp = 4 — 4.5, при том, что магнитные бури отсчитываются от уровня Kp=5», — отмечается в сообщении.