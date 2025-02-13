Кроваво-красный Каспий напугал жителей Актау

Экологи отмечают, что в холодное время водоросли размножаются и цветут, что и создает настолько «жуткую» картину. В департаменте экологии Мангистау также уверены, что берег покраснел благодаря водорослям, но все равно отобрали пробы, чтобы исключить воздействие извне.