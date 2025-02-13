Кроваво-красный Каспий напугал жителей Актау

Фотографии, на которых запечатлен берег моря с кроваво-красными разводами, были размещены в социальных сетях.
Местные жители сразу же забеспокоились, выражая опасение, что «аномалию» могли спровоцировать какие-то химические сбросы. Экологи же уверяют, что картина вполне обычная и не угрожает экологии и людям.
«Это обычное природное явление, которое мы наблюдаем каждую зиму. Особенно если выпадает снег, на белом цвете яркий красный смотрится пугающе. Это бурые водоросли дают такой цвет», — объяснил руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
Экологи отмечают, что в холодное время водоросли размножаются и цветут, что и создает настолько «жуткую» картину. В департаменте экологии Мангистау также уверены, что берег покраснел благодаря водорослям, но все равно отобрали пробы, чтобы исключить воздействие извне.
«Были отобраны пробы в районе пляжей “Достар”, “Нур-Плаза” и яхт-клуба. Судя по анализам, химического воздействия в море не обнаружено. Водоросли никакого вреда не несут. Это естественное явление, поэтому волноваться не стоит», — прокомментировал Нурболат Утемисов, лаборант отдела гидробиологии экологической исследовательской лаборатории МО.