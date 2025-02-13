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Кроваво-красный Каспий напугал жителей Актау

Берег Каспийского моря в районе 1-го микрорайона в Актау окрасился в красный цвет. Местные жители забили тревогу, однако экологи успокоили актаусцев, передает Tengrinews.kz.

Источник: департамент экологии МО

Фотографии, на которых запечатлен берег моря с кроваво-красными разводами, были размещены в социальных сетях.

Местные жители сразу же забеспокоились, выражая опасение, что «аномалию» могли спровоцировать какие-то химические сбросы. Экологи же уверяют, что картина вполне обычная и не угрожает экологии и людям.

«Это обычное природное явление, которое мы наблюдаем каждую зиму. Особенно если выпадает снег, на белом цвете яркий красный смотрится пугающе. Это бурые водоросли дают такой цвет», — объяснил руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Экологи отмечают, что в холодное время водоросли размножаются и цветут, что и создает настолько «жуткую» картину. В департаменте экологии Мангистау также уверены, что берег покраснел благодаря водорослям, но все равно отобрали пробы, чтобы исключить воздействие извне.

«Были отобраны пробы в районе пляжей “Достар”, “Нур-Плаза” и яхт-клуба. Судя по анализам, химического воздействия в море не обнаружено. Водоросли никакого вреда не несут. Это естественное явление, поэтому волноваться не стоит», — прокомментировал Нурболат Утемисов, лаборант отдела гидробиологии экологической исследовательской лаборатории МО.