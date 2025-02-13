Психологи и нейролингвисты создали русскоязычную версию классического теста памяти

Классический тест памяти был разработан швейцарским психологом Андре Реем еще в середине прошлого столетия, в 1958 году. Он состоит из нескольких наборов, в каждом из которых пятнадцать не связанных друг с другом слов. Испытуемые должны запомнить эти слова при просмотре и назвать их по памяти, на что дается несколько попыток. Эти проверки проводятся как сразу после просмотра каждого набора слов, так и через некоторое время после чтения нескольких блоков подобных выражений.