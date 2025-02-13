Психологи и нейролингвисты создали русскоязычную версию классического теста памяти

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российские исследователи адаптировали для использования в России классический тест Рея, предназначенный для всесторонней оценки слухоречевой памяти и способности запоминать услышанную информацию. Этот инструмент используется учеными и медиками по всему миру, однако до настоящего времени его русскоязычной версии не существовало, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Мы надеемся, что русскоязычная версия теста будет активно использоваться специалистами для оценки памяти у самых разных групп пациентов, включая пожилых людей с подозрениями на нейродегенеративные заболевания, взрослых после инсульта или с эпилепсией. Сейчас материалы теста доступны в бумажном формате, а уже в этом году на RuStore появится приложение», — пояснила заместитель директора Центра языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва) Светлана Малютина, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Классический тест памяти был разработан швейцарским психологом Андре Реем еще в середине прошлого столетия, в 1958 году. Он состоит из нескольких наборов, в каждом из которых пятнадцать не связанных друг с другом слов. Испытуемые должны запомнить эти слова при просмотре и назвать их по памяти, на что дается несколько попыток. Эти проверки проводятся как сразу после просмотра каждого набора слов, так и через некоторое время после чтения нескольких блоков подобных выражений.
Российские ученые разработали три варианта списков слов для запоминания, учитывая такие характеристики, как длина слов и частота их использования в речи. Несколько вариантов позволяет использовать тест многократно без риска, что человек запомнит слова с предыдущего тестирования. Для удобства использования исследователи подготовили сразу две версии теста — бумажную и в формате планшетного приложения, которое автоматизирует процесс тестирования и подсчет результатов.
Работу этого теста исследователи проверили в опытах на группе из 354 здоровых русскоязычных добровольцев в возрасте от 21 до 89 лет. Полученные результаты помогли установить нормы для разных групп по возрасту, полу и уровню образования. Эти тесты также помогли ученым понять, как уровень образования влияет на когнитивные функции, а также выяснить, что пожилые люди запоминают меньше слов, чем молодые, при этом паттерны обучения и забывания схожи.
Как отмечается в сообщении, исследователи также адаптировали тест Рея для детей и собрали большую базу данных в группе детей от 5 до 18 лет. Выпуск детской версии теста, который планируется в этом году, станет важным шагом в диагностике когнитивных нарушений на ранних этапах развития.