Игровая комната и домашний кинотеатр: В Ростове на продажу выставили квартиру за 168 млн рублей

В Ростове выставили на продажу квартиру за 168,6 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на двух сервисах для объявлений.
Дом, в котором продают квартиру, еще не сдан в эксплуатацию. Это планируется сделать только в 2026 году.
Среди особенностей квартиры авторы объявления называют наличие винного бара, игровой комнаты, кабинета и домашнего кинотеатра. Еще одно преимущество — просторная кухня столовая площадью 57 кв. м.
Напомним, в Ростове за 180 млн рублей продается трехэтажный особняк площадью 1000 кв. м, расположенный на участке 16 соток.