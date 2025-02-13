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Игровая комната и домашний кинотеатр: В Ростове на продажу выставили квартиру за 168 млн рублей

В Ростове одной из самых дорогих оказалась квартира за 168 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове выставили на продажу квартиру за 168,6 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на двух сервисах для объявлений.

Дом, в котором продают квартиру, еще не сдан в эксплуатацию. Это планируется сделать только в 2026 году.

Среди особенностей квартиры авторы объявления называют наличие винного бара, игровой комнаты, кабинета и домашнего кинотеатра. Еще одно преимущество — просторная кухня столовая площадью 57 кв. м.

Напомним, в Ростове за 180 млн рублей продается трехэтажный особняк площадью 1000 кв. м, расположенный на участке 16 соток.