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В Башкирии производители контрафактного алкоголя выслушали приговор

В Салавате наказали двоих горожан за производство контрафактного алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

Двое жителей Салавата выслушали приговор за производство контрафактного алкоголя. Мужчины сами изготавливали и продавали спиртное под марками известных производителей. Цеха салаватцев находились в арендованных помещениях на улицах Молодогвардейцев и Южной.

Всего полицейские изъяли у мужчин более 21 тысячи бутылок поддельного алкоголя, который был готов к реализации.

На суде свою вину жители Салавата признали лишь частично. Один из подсудимых получил принудительные работы сроком на 2,5 года с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Второй изготовитель контрафакта приговорен к 2,4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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