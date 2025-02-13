В Башкирии производители контрафактного алкоголя выслушали приговор

На суде свою вину жители Салавата признали лишь частично. Один из подсудимых получил принудительные работы сроком на 2,5 года с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Второй изготовитель контрафакта приговорен к 2,4 годам лишения свободы в колонии общего режима.