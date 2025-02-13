Виталий Хоценко: Омская область укрепляет статус молодежной и спортивной столицы

«Важно привлекать к нам молодых людей из других городов и стран, чтобы расширять возможности для сотрудничества нашей молодежи, повышать туристическую привлекательность региона. Мы громко заявили о себе на всю страну в прошлом году, когда на высоком уровне провели Ростелеком — чемпионат России по фигурному катанию на коньках и другие международные турниры. Но расслабляться нельзя, мы способны на большее», — отметил глава региона.