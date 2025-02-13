Виталий Хоценко: Омская область укрепляет статус молодежной и спортивной столицы

Сегодня, 13 февраля, губернатор Виталий Хоценко открыл совместное заседание минспорта Омской области и Главного управления молодежной политики региона. Стороны обсудили итоги 2024 года и реализации первого цикла нацпроектов, а также определили планы на будущее.
Глава региона отметил, что в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» более половины жителей региона стали регулярно заниматься спортом. С 2019 года в регионе построили 43 спортивных объекта. Речь идет о площадках для подготовки и выполнения нормативов ГТО, физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа, крытом хоккейном корте в Красном Яре, крытом ледовом дворце имени Шастина и бассейне в микрорайоне Московка-2.
«Также мы достигли показателей федеральных проектов “Социальная активность”, “Развитие системы поддержки молодежи” (“Молодежь России”), “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации”. В добровольческую деятельность было вовлечено более 318 тысяч жителей региона, в мероприятия патриотической направленности — почти 200 тысяч детей и молодых людей», — рассказал Виталий Хоценко.
Благодаря слаженной и командной работе Омску удалось получить статус молодежной столицы России. Перед Главным управлением молодежной политики теперь стоит задача — на высоком уровне провести все мероприятия, в числе которых празднование Дня молодежи, а также Форум молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион» и молодежный форум стран ШОС.
«Важно привлекать к нам молодых людей из других городов и стран, чтобы расширять возможности для сотрудничества нашей молодежи, повышать туристическую привлекательность региона. Мы громко заявили о себе на всю страну в прошлом году, когда на высоком уровне провели Ростелеком — чемпионат России по фигурному катанию на коньках и другие международные турниры. Но расслабляться нельзя, мы способны на большее», — отметил глава региона.
Виталий Хоценко в начале недели провел рабочую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, в ходе которой стороны обсудили инициативу провести в нашем городе Международный форум «Россия — спортивная держава». Помимо этого, на встрече обсудили участие Омской области в качестве пилотного региона для реализации программы «Земский тренер».
«Важно, чтобы спорт был доступен даже в самых отдаленных населенных пунктах. Нужно продолжать развивать инфраструктуру. В Омске в новом большом микрорайоне “Зеленая река” в этом году приступаем к строительству спортивно-оздоровительного комплекса в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний “Титан”. Также в этом году планируем возвести второй центр уличного баскетбола по программе “ПСБ — детям”, Центр настольного тенниса на территории спортшколы “Сибирский нефтяник”. В рамках федерального проекта “Бизнес-спринт” начнём строительство модульного бассейна в Центральном округе Омска», — отметил губернатор.
Омские спортсмены продемонстрировали отличные результаты в составе сборной СФО на Международных играх «Дети Азии». Им удалось взять 11 наград. В 2024 году спортсмены из Омской области завоевали на всероссийских и международных соревнованиях 1054 медали.
Начальник Главного управления молодежной политики Омской области Светлана Лопуценко рассказала, что в 2025 году стартовал новый нацпроект «Молодежь и дети». Проект нацелен на создание условий для всестороннего развития молодого поколения, поддержание его инициатив и вовлечение в общественную жизнь.
«В 2024 году по итогам народного голосования и результатов экспертной комиссии Омск и Пермь получили статус молодежных столиц нашей страны. Благодаря этой победе Омску будет оказана дополнительная поддержка, которая позволит создать условия для реализации идей жителей региона, откроет новые возможности для молодежи, поможет привлечь крупные федеральные события и мероприятия в регион. По поручению Виталия Павловича Хоценко этот опыт будет применен при запуске нового конкурса “Молодежная столица региона”. Мы определим муниципалитет, который получит возможность проведения у себя крупного регионального события и сможет улучшить молодежную инфраструктуру», — отметила Светлана Лопуценко.
В конце заседания Виталий Хоценко вручил награды работникам сфер физической культуры, спорта и молодежной политики.