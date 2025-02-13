Самая дорогая квартира в Минске продана за 425 тысяч долларов

В Минске за 425 тысяч долларов в эквиваленте продали самую дорогую квартиру за январь 2025 года, сообщает площадка недвижимости realt.by.
Так, самой дорогой за первый месяц года оказалась четырехкомнатная квартира, расположенная на четырнадцатом этаже комплекса «У Троицкого» на улице Сторожевской. Общая площадь квартиры 128 квадратных метров, потолки — три метра.
Стоимость одного квадратного метра в этой квартире обошлась покупателю в 3310 долларов. Это при том, что средняя цена «квадрата» в четырехкомнатных квартирах в Минске в январе составляла 1360 долларов.
Тем временем белорусский электрокар выйдет в 2026, он уступает китайским аналогам лишь в цене.