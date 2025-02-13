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Уфимцев предупредили о целом ряде перекрытий на дорогах

В столице Башкирии специалисты занимаются модернизацией водоснабжения и канализации на юге города.

Источник: РИА "Новости"

На время проведения работ на разных участках ожидаются временные перекрытия.

Так, с 13 по 16 февраля полностью закроют проезд на перекрестке улицы Исследователей и Дагестанской. С 16 февраля по 19 марта будут закрывать две полосы с четной стороны дороги от дома № 16 на Дагестанской до съезда на улицу Нигмати, с 19 марта по 9 апреля — от Нигмати до Дагестанской, 12, а с 9 апреля по 27 мая от Дагестанской 12 до перекрестка с улицей Мечтателей.

Кроме того, с 27 мая по 10 июня полностью перекроют перекресток Дагестанской и Мечтателей и съезд на улицу Мечтателей.