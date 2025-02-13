Центр Ростова-на-Дону снова остался без отопления и горячей воды

Сегодня, 13 февраля, жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях о новом порыве, на этот раз в районе Ворошиловского и Максима Горького. Люди жалуются на отсутствие горячей воды и отопления.
Судя по постам очевидцев, залитой оказалась часть Ворошиловского проспекта, также вода сейчас течет по Максима Горького на участке от Соколова до Газетного. Улицы заволокло паром.
Напомним, это уже не первая коммунальная за последнее время. Ранее после аварийных работ отопление вернули в 78 жилых домов в Пролетарском, Кировском и Ворошиловском районах города.
Также отремонтировали порыв в Советском районе донской столицы, после которого параметры отопления были снижены в 350 домах в центре города. По данным департамента ЖКХ и энергетики, этой ночью шло заполнение системы, в настоящее время «идет восстановление параметров теплоснабжения до нормативных значений».