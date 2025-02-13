Центр Ростова-на-Дону снова остался без отопления и горячей воды

Также отремонтировали порыв в Советском районе донской столицы, после которого параметры отопления были снижены в 350 домах в центре города. По данным департамента ЖКХ и энергетики, этой ночью шло заполнение системы, в настоящее время «идет восстановление параметров теплоснабжения до нормативных значений».