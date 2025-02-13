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«Адреналина — через край»: Рыбак из Ростовской области поймал восьмикилограммового сазана-великана

Житель Ростовской области поймал сазана весом восемь килограммов.
Источник: Комсомольская правда

Житель Ростовской области поймал на спиннинг восьмикилограммового сазана. Успехами рыбак Виталий Шульга поделился на странице в соцсетях.

По словам Виталия, изначально он рассчитывал на то, что клюнет судак. Однако все пошло иначе.

— Бланк удилища загнуло в бублик. Я даже слышал, как он потрескивал на морозе. Фрикцион на катушке недовольно жужжал. Немного нервничал из-за частично обмерзших колец на спиннинге и скрежета достаточно потрепанного шнура, — поделился с подписчиками заядлый рыбак.

Из-за рельефа берега рыбаку добычу пришлось доставать из одной точки — перемещаться он не мог. Однако в итоге рыбаку удалось поймать сазана. Вес у рыбы оказался приличным — около восьми километров.

— Адреналина я за эти минуты получил через край, нечасто такие бонусы получаешь на зимнем спиннинге.