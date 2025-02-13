«Адреналина — через край»: Рыбак из Ростовской области поймал восьмикилограммового сазана-великана

— Бланк удилища загнуло в бублик. Я даже слышал, как он потрескивал на морозе. Фрикцион на катушке недовольно жужжал. Немного нервничал из-за частично обмерзших колец на спиннинге и скрежета достаточно потрепанного шнура, — поделился с подписчиками заядлый рыбак.