«Адреналина — через край»: Рыбак из Ростовской области поймал восьмикилограммового сазана-великана

Житель Ростовской области поймал на спиннинг восьмикилограммового сазана. Успехами рыбак Виталий Шульга поделился на странице в соцсетях.
По словам Виталия, изначально он рассчитывал на то, что клюнет судак. Однако все пошло иначе.
— Бланк удилища загнуло в бублик. Я даже слышал, как он потрескивал на морозе. Фрикцион на катушке недовольно жужжал. Немного нервничал из-за частично обмерзших колец на спиннинге и скрежета достаточно потрепанного шнура, — поделился с подписчиками заядлый рыбак.
Из-за рельефа берега рыбаку добычу пришлось доставать из одной точки — перемещаться он не мог. Однако в итоге рыбаку удалось поймать сазана. Вес у рыбы оказался приличным — около восьми километров.
— Адреналина я за эти минуты получил через край, нечасто такие бонусы получаешь на зимнем спиннинге.