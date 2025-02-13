Ученые локализовали район у Херсонеса, где была стоянка древнегреческих кораблей

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Ученые смогли локализовать район в Карантинной бухте Севастополя, в котором располагалась одна из первых стоянок кораблей у древнего города Херсонес Таврический, сообщил ТАСС заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Букатов.
На территории южного пригорода Херсонеса и на берегу Карантинной бухты в 2020—2023 годах проводились раскопки, которые стали самыми масштабными за всю историю российской археологии, а число найденных артефактов превышает все, что обнаружено за предыдущие 150 лет исследований городища и предместий Херсонеса. Кроме того, на поверхность была выведена подземная «река», обнаруженная в балке около городища. До сих пор ученые обрабатывают собранные находки и анализируют полученные данные. Предполагается, что эта работа займет еще несколько лет, а значит, на протяжении этого времени будут делаться новые открытия.
«Гипотеза о том, что самое первое место стоянки кораблей располагалось у западного берега Карантинной бухты, существует уже довольно давно, однако было очевидно, что за два тысячелетия ее очертания изменились, и не удавалось точно установить, где оно находилось. И вот в преддверии строительства [музейно-храмового комплекса] Нового Херсонеса были проведены археологические и геологические изыскания, которые дали интересные результаты. Благодаря дистанционным методам геофизики, например, электротомографии, мы смогли получить данные о том, как в этом месте сформированы наносные отложения, где находился палеорукав бухты, а также стало понятно, что он начал сокращаться в IV веке до нашей эры — после того, как колонисты начали хозяйственную деятельность на территории Гераклейского полуострова», — рассказал Букатов.
На участке бухты около руин городища берег делает плавный изгиб. А в древности, как следует из проанализированных данных комплексных междисциплинарных исследований, в этой области находился узкий рукав, вдававшийся дальше в берег и пригодный для стоянки кораблей.
«Мы считаем, что здесь были именно самые ранние стоянки, эллинистического периода, а потом они могли быть перемещены из-за изменения рельефа дна и очертания берегов, а также по иным соображениям», — отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что наносы, которые способствовали исчезновению рукава, поступали в бухту по балке примерно там же, где сейчас выведена на поверхность река Героон. Это был результат эрозии почвы, связанной с сельскохозяйственной деятельностью греков в прилегающем районе и уничтожением дикой растительности. Кроме того, береговая линия изменилась из-за подъема уровня моря.
О Херсонесе.
Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424−421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь.