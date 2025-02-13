Ученые локализовали район у Херсонеса, где была стоянка древнегреческих кораблей

«Гипотеза о том, что самое первое место стоянки кораблей располагалось у западного берега Карантинной бухты, существует уже довольно давно, однако было очевидно, что за два тысячелетия ее очертания изменились, и не удавалось точно установить, где оно находилось. И вот в преддверии строительства [музейно-храмового комплекса] Нового Херсонеса были проведены археологические и геологические изыскания, которые дали интересные результаты. Благодаря дистанционным методам геофизики, например, электротомографии, мы смогли получить данные о том, как в этом месте сформированы наносные отложения, где находился палеорукав бухты, а также стало понятно, что он начал сокращаться в IV веке до нашей эры — после того, как колонисты начали хозяйственную деятельность на территории Гераклейского полуострова», — рассказал Букатов.