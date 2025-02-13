В мэрии Новосибирска опровергли похищение памятника Высоцкому

«Специалисты демонтировали камень и увезли его на производство, там отшлифуют и почистят. Подиум памятника и ремонт потрескавшейся плитку организация проведет, когда установится сухая и теплая погода. После это закладной камень вернут на место», — пояснили в мэрии Новосибирска.