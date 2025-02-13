В мэрии Новосибирска опровергли похищение памятника Высоцкому

Сегодня по соцсетям Новосибирска разлетелась информация о пропаже закладного камня памятника Высоцкому. Двое мужчин погрузили его в машину и увезли.
По информации пресс-службы горадминистрации, «ворами» оказались работники ООО «Технофорум». По договоренности с общественниками и администрацией Октябрьского района компания отреставрирует памятник.
«Специалисты демонтировали камень и увезли его на производство, там отшлифуют и почистят. Подиум памятника и ремонт потрескавшейся плитку организация проведет, когда установится сухая и теплая погода. После это закладной камень вернут на место», — пояснили в мэрии Новосибирска.
По предварительным данным, закладной камень вернут на место в мае.