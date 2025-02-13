Плату за отопление скорректируют в Нижнем Новгороде

С января в Нижнем Новгороде изменился среднемесячный объем тепла, по которому рассчитывается платеж за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго НН».
Среднемесячный объем потребленного тепла определяют ежегодно на основании показателей приборов учета. Каждый месяц домоуправляющие компании снимают показания счетчиков, а в конце года вычисляется среднемесячный объем, который и оплачивают жители дома.
Изменения по показателям за 2024 год коснулись жителей 3078 домов, в ⅔ случаев плата за тепло выросла. Корректировки связаны с возобновлением отопительного сезона в мае прошлого года. У жителей 1072 домов плата за отопление снизилась. В связи с этим в первом квартале 2025 года нижегородцы увидят новую строку в квитанции — годовая корректировка.
Напомним, клиентам «ТНС энерго НН» напомнили о причинах роста платы за ОДН.