Плату за отопление скорректируют в Нижнем Новгороде

Изменения по показателям за 2024 год коснулись жителей 3078 домов, в ⅔ случаев плата за тепло выросла. Корректировки связаны с возобновлением отопительного сезона в мае прошлого года. У жителей 1072 домов плата за отопление снизилась. В связи с этим в первом квартале 2025 года нижегородцы увидят новую строку в квитанции — годовая корректировка.