Пассажиров с инвалидностью лишили скидок в калининградских поездах

«При этом организация предоставляла аналогичную скидку на проезд по остальной территории России», — говорится в сообщении.
Эксперты уточнили, что интересы пассажиров, в том числе жителей Калининградской области были ущемлены. Речь может идти о нарушении закона о защите конкуренции. Пассажирской компании выдали предупреждение. В надзорном ведомстве уверены, что все граждане должны покупать билеты на одинаковых условиях.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что проезд в пригородных поездах в Калининградской области подорожает.