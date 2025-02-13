Пассажиров с инвалидностью лишили скидок в калининградских поездах

Эксперты уточнили, что интересы пассажиров, в том числе жителей Калининградской области были ущемлены. Речь может идти о нарушении закона о защите конкуренции. Пассажирской компании выдали предупреждение. В надзорном ведомстве уверены, что все граждане должны покупать билеты на одинаковых условиях.