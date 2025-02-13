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Пассажиров с инвалидностью лишили скидок в калининградских поездах

КАЛИНИНГРАД, 13 февраля, ФедералПресс. ФАС выдала предупреждение «Федеральной пассажирской компании» из-за отмены скидки для пассажиров с инвалидностью в поездах в Калининградскую область и обратно. В надзорном ведомстве подчеркнули, что выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«При этом организация предоставляла аналогичную скидку на проезд по остальной территории России», — говорится в сообщении.

Эксперты уточнили, что интересы пассажиров, в том числе жителей Калининградской области были ущемлены. Речь может идти о нарушении закона о защите конкуренции. Пассажирской компании выдали предупреждение. В надзорном ведомстве уверены, что все граждане должны покупать билеты на одинаковых условиях.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что проезд в пригородных поездах в Калининградской области подорожает.

ФАС