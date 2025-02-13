Разработаны специальные упражнения для участников полетов на Марс

Эти опыты оказали, что прыжки значительно увеличили толщину и объем хрящей у грызунов. Они были на 28% толще и на 24% более объемными, чем у особей из контрольной группы, и на 50% толще и вдвое более объемными, чем у животных, живших в аналогичных невесомости условиях. Аналогичным образом, упражнения повысили плотность костей на 15%, что должно благотворно сказаться на их стойкости к нагрузкам. Схожие результаты, как надеются ученые, будут достигнуты в рамках проверки этих упражнений с участием реальных астронавтов.