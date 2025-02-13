Разработаны специальные упражнения для участников полетов на Марс

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Американские и немецкие медики разработали специальный комплекс упражнений, который позволит будущим экипажам долгосрочных лунных и марсианских миссий защитить суставы в условиях длительного пребывания в невесомости. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета Джона Гопкинса (JHU).
Как показывают опыты на МКС, жизнь в космосе приводит к тому, что хрящи в суставах начинают постепенно становиться все более тонкими, что связано с ослаблением нагрузки на конечности. Это повышает риск развития остеоартрита и других тяжелых нарушений опорно-двигательной системы.
«Повреждение суставных хрящей станет одной из главных проблем для будущих участников экспедиций на Марс и обитателей лунных баз. Мы были удивлены тем, насколько выраженным был эффект от нашего комплекса упражнений в опытах на мышах. Оказалось, что прыжки достаточно быстро позволяют сделать хрящи более толстыми. Этого смогут добиться астронавты до того, как они отправятся в полет», — пояснил научный сотрудник JHU Марко Кьябердже, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Недавно ученые обнаружили, что циклическое механическое сжатие стимулирует рост хондроцитов — клеток, производящих хрящевую ткань. Это открытие натолкнуло Кьябердже и его коллег на мысль, что дегенерации хрящей в космосе или в условиях слабой силы притяжения на поверхности Луны или Марса можно избежать при помощи так называемых плиометрических упражнений, самой простой формой которых являются прыжки.
Руководствуясь этой идеей, ученые создали специальный тренажер для прыжков мышей и надрессировали нескольких грызунов пользоваться этим устройством на протяжении девяти недель. В рамках этих упражнений мыши трижды в неделю совершали по 10−15 прыжков на высоту в несколько десятков сантиметров. Параллельно исследователи держали аналогичное число мышей в условиях, подобных невесомости, что позволило им оценить, как отсутствие нагрузок влияет на состояние хрящей их конечностей.
Эти опыты оказали, что прыжки значительно увеличили толщину и объем хрящей у грызунов. Они были на 28% толще и на 24% более объемными, чем у особей из контрольной группы, и на 50% толще и вдвое более объемными, чем у животных, живших в аналогичных невесомости условиях. Аналогичным образом, упражнения повысили плотность костей на 15%, что должно благотворно сказаться на их стойкости к нагрузкам. Схожие результаты, как надеются ученые, будут достигнуты в рамках проверки этих упражнений с участием реальных астронавтов.