В каких продуктах содержится магний и как подобрать дозировку

Магний — это минеральное вещество, необходимое для нормальной работы организма. Как рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Наталья Фарисеева, минеральные вещества составляют около 4−6% общей массы тела человека и содержатся в костной ткани, энзимах, тканевых белках и крови. Магний, как и другие минеральные вещества, не синтезируется в организме и должен поступать из пищи.