Транспортный эквайринг позволил жителям Ростовской области сэкономить 370 млн рублей

Жители Ростовской области все чаще выбирают безналичную оплату проезда. Так, за прошлый год дончане смогли сэкономить сумму в размере 370 млн рублей, поскольку оплачивали проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга.
Оборот безналичной оплаты в автобусах, троллейбусах и трамваях донского региона в прошлом году превысил 5 млрд рублей. Это превышает показатели аналогичного периода 2023 года в 1,5 раза. Больше всего поездок традиционно совершается в осенний период. Как раз в это время работающие возвращаются из отпусков, а ученики и студенты выходят после каникул на учебу. При этом два года подряд месяцем, в котором совершается больше всего поездок, стал октябрь. В октябре 2024 года дончане оплатили проезд картой более 12 млн раз.
Напомним, что оплата в общественном транспорте проводится по технологии приема платежей с помощью транспортного эквайринга, что возможно даже при отсутствии связи с банком. При этом существенно повышается прозрачность и собираемость платежей. А полученные средства органы местной власти могут направить на улучшение транспортной отрасли в городах и районах Ростовской области.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, в прошлом году проезд картой оплатили более 135 млн раз, и на данный момент в общественном транспорте Ростовской области размешается 3,5 тысячи терминалов эквайринга от Сбера. На поездки по Ростову-на-Дону приходится до 90%, но банк активно развивает эквайринг и в малых городах и поселках области.