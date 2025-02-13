Транспортный эквайринг позволил жителям Ростовской области сэкономить 370 млн рублей

Оборот безналичной оплаты в автобусах, троллейбусах и трамваях донского региона в прошлом году превысил 5 млрд рублей. Это превышает показатели аналогичного периода 2023 года в 1,5 раза. Больше всего поездок традиционно совершается в осенний период. Как раз в это время работающие возвращаются из отпусков, а ученики и студенты выходят после каникул на учебу. При этом два года подряд месяцем, в котором совершается больше всего поездок, стал октябрь. В октябре 2024 года дончане оплатили проезд картой более 12 млн раз.