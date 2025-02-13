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В Перми ограничат движение транспорта на участке Комсомольского проспекта

На перекрестке с улицей Краснова проведут ремонт водопровода.

Компания «НООГОР-Прикамье» сообщила об ограничении проезда транспорта на перекрестке Комсомольского пр. и ул. Краснова 15 и 16 февраля. Компания проведет ремонт сетей водоснабжения.

Работы пройдут с 10:00 15 февраля до 20:00 16 февраля. На время проведения работ перекроют две крайние левые полосы проезжей части Комсомольского пр. в сторону Камы.

«Будет организован объезд по крайней правой полосе, а также закрыт проезд при повороте налево на ул. Краснова — пояснили в компании “НОВОГОР-Прикамье”.

Жителям и гостям Перми приносят извинения за доставленные неудобства.