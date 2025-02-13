ГАИ: в Полоцке маленький ребенок оказался один в закрытой машине на морозе −10

В Полоцке маленький ребенок остался один в машине на морозе, рассказали в ГАИ Витебщины.
Правоохранителей вызвали очевидцы, заметившие плачущего маленького ребенка одного в закрытой машине. Прохожие сказали, что малыш сидит в авто больше часа. При этом на улице был мороз около −10 градусов.
Сотрудники ГАИ прибыли к Спасо-Евфросиниевскому монастырю, вскрыли авто и забрали к себе в салон служебной машины полуторагодовалого ребенка. Когда родители малыша вернулись, они сказали, что отходили ненадолго, а ребенок просто уснул в машине и был тепло одет. Семью проверят социальные органы и милиция.
— Материалы по факту произошедшего направлены в инспекцию по делам несовершеннолетних для проведения проверки, — прокомментировали в ГАИ.
А вот что известно об аварии маршрутки и грузовика в Минске 12 февраля 2025: «Сбита женщина на тротуаре, у пяти пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны».