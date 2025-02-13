ГАИ: в Полоцке маленький ребенок оказался один в закрытой машине на морозе −10

Сотрудники ГАИ прибыли к Спасо-Евфросиниевскому монастырю, вскрыли авто и забрали к себе в салон служебной машины полуторагодовалого ребенка. Когда родители малыша вернулись, они сказали, что отходили ненадолго, а ребенок просто уснул в машине и был тепло одет. Семью проверят социальные органы и милиция.