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Почему в Ташкенте грязный воздух? Ответ Минэкологии

Vaib.uz (Узбекистан. 13 февраля). Как только жители Ташкента начинают жаловаться на смог и грязный воздух, Министерство экологии выходит с очередным объяснением, почему так происходит.

Источник: Vaib.Uz

И, все как обычно: Узбекистан, мол, засушливый регион, Ташкент окружён горами, воздух плохо циркулирует, а пыльные бури — это вообще естественное явление.

Ну да, конечно. Это всё объясняет. Спасибо, мы все поняли.

Зимой виновато отопление, летом — пыль

Однако чиновники признали, что в осенне-зимний период ситуация ухудшается из-за использования мазута, угля и других вредных веществ в системах отопления. Также способствует росту загрязнения отсутствие фильтров на теплицах и заводах.

В остальное время года основной проблемой называется естественная пыль. Но вот о том, почему этой пыли с каждый год становится всё хуже, чиновники предпочитают не говорить.

Засушливый климат у нас был всегда, но такой удушающей пыли в городе не было. Почему? Может, из-за вырубки деревьев и хаотичной застройки? Или из-за нескончаемого бетонирования всего и вся?

Кого Минэкологии считает главным виновником?

Согласно исследованию Всемирного банка, которые приводят чиновники, основные источники загрязнения PM2.5 в Ташкенте распределяются так:

  • 36% — естественная пыль.
  • 28% — теплоснабжение.
  • 16% — транспорт.

Да, конечно, климат и география играют свою роль, но главный фактор загрязнения — это управленческая халатность и отсутствие эффективных мер. Власти годами ищут оправдания, а не решения. Ташкенту нужен чистый воздух, а не очередные объяснения, почему его нет.

Посмотрим, как будут реализованы те самые наполеоновские планы по отказу от мазута и «народного» бензина в этом году. Как бы в конце года снова не пришлось оправдываться… А ведь совсем скоро, с 1 марта, должно начаться внедрение экологических стикеров для автомобилей. Но по этому вопросу какое-то странное затишье. Будут вводить или снова перенесут?

экология