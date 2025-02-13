Почему в Ташкенте грязный воздух? Ответ Минэкологии

Посмотрим, как будут реализованы те самые наполеоновские планы по отказу от мазута и «народного» бензина в этом году. Как бы в конце года снова не пришлось оправдываться… А ведь совсем скоро, с 1 марта, должно начаться внедрение экологических стикеров для автомобилей. Но по этому вопросу какое-то странное затишье. Будут вводить или снова перенесут?