В ЛЭТИ открыли школу цифрового проектирования оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Школа моделирования для подготовки инженеров в области создания отечественных цифровых двойников оборудования для передовых отраслей энергетики открылась в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ». Образовательный проект реализован Передовой инженерной школой «Электроника и электротехника» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с АО «Инженерно-технический центр “Джэт” (входит в АО “Росатом Сервис”), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«С развитием сети школ моделирования в нашей стране формируется сильный локомотив для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и усиления технологического лидерства страны — задачи общенационального характера. Мы рады открыть двери нового образовательного пространства именно здесь, в ведущем электротехническом вузе России, где сфера математического моделирования найдет своих героев и получит яркий виток развития», — привели в пресс-службе слова генерального директора АО «ИТЦ “Джэт” Алексея Ковалевича.
Уточняется, что Школа моделирования в ЛЭТИ стала восьмым образовательным центром в сети подобных школ АО «ИТЦ “Джэт”.
Развитие экономики требует решения огромного количества задач в энергетике, среди которых повышение эффективности и оптимизации работы оборудования, современные информационные технологии проектирования и создания устройств, переход на новую электронную компонентную базу и другие. Кроме того, необходимы высококвалифицированные кадры.
Новый образовательный проект ЛЭТИ и АО «Джэт» будет работать в рамках направления «Перспективные силовые преобразователи» ПИШ ЛЭТИ. Обучение организовано на базе отечественной инновационной платформы для математического моделирования и создания цифровых двойников REPEAT (разработка АО «ИТЦ “Джэт”). Образовательный процесс будет включать разработку решений для развития платформы, участие в реализации технологических проектов, в том числе для нужд индустриальных партнеров.
«Создание специальных образовательных пространств совместно с партнерами помогает тому, чтобы студенты получали немножко другие компетенции — более современные. Компьютерное моделирование — то, что будет основным в открываемой сегодня лаборатории, позволяет очень сильно упростить разработку новых технологий. Это позволяет сэкономить огромные, в первую очередь, финансы на том, что не надо проводить различные дорогостоящие эксперименты. А помимо этого, компьютерное моделирование позволяет посмотреть вовнутрь процесса», — сказал проректор по учебной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Галунин.