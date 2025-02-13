В ЛЭТИ открыли школу цифрового проектирования оборудования

«Создание специальных образовательных пространств совместно с партнерами помогает тому, чтобы студенты получали немножко другие компетенции — более современные. Компьютерное моделирование — то, что будет основным в открываемой сегодня лаборатории, позволяет очень сильно упростить разработку новых технологий. Это позволяет сэкономить огромные, в первую очередь, финансы на том, что не надо проводить различные дорогостоящие эксперименты. А помимо этого, компьютерное моделирование позволяет посмотреть вовнутрь процесса», — сказал проректор по учебной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Галунин.