Новые правила парковки вступят в силу на 14 участках улиц Волгограда

Стоимость одного часа стоянки составит 40 рублей для легковых автомобилей. С 20.00 до 8.00 парковка будет бесплатной. Также первые 15 минут стоянки не подлежат оплате, если автомобиль покинет зону по истечении этого времени. Если же он останется на парковочном пространстве, эти 15 минут будут включены в общее время парковки.