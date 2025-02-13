Новые правила парковки вступят в силу на 14 участках улиц Волгограда

Дорожные службы планируют подготовить все необходимые для этого условия к середине марта, информация о начале действия новых правил будет предоставлена дополнительно. Список участков, где будет организована платная парковка, можно найти на специальной схеме.
Платные парковки будут функционировать по аналогии с уже действующими зонами. Для удобства водителей на них установят дорожные знаки и информационные щиты, а специальная разметка будет нанесена с учетом погодных условий. Контроль за работой платной парковки будет осуществляться с помощью комплексов фото- и видеофиксации.
Стоимость одного часа стоянки составит 40 рублей для легковых автомобилей. С 20.00 до 8.00 парковка будет бесплатной. Также первые 15 минут стоянки не подлежат оплате, если автомобиль покинет зону по истечении этого времени. Если же он останется на парковочном пространстве, эти 15 минут будут включены в общее время парковки.
В случае возникновения вопросов о пользовании парковкой и оплате услуг жители Волгограда могут обратиться по телефону горячей линии