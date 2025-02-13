Ричмонд
+1°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок улицы Батырской в Уфе два дня будут перекрывать для уборки снега

В Уфе 14 и 15 февраля перекроют участок улицы Батырской.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе участок улицы Батырской два дня будут перекрывать для уборки снега. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об отрезке от улицы Степана Кувыкина до Авроры, 14 и 15 февраля с 09:00 до 17:00 здесь полностью будут ограничивать движение транспорта.

Власти просят жителей и гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки и не парковать автомобили вдоль дороги, поскольку будут работать эвакуаторы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.