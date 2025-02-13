Участок улицы Батырской в Уфе два дня будут перекрывать для уборки снега

В Уфе участок улицы Батырской два дня будут перекрывать для уборки снега. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Речь идет об отрезке от улицы Степана Кувыкина до Авроры, 14 и 15 февраля с 09:00 до 17:00 здесь полностью будут ограничивать движение транспорта.
Власти просят жителей и гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки и не парковать автомобили вдоль дороги, поскольку будут работать эвакуаторы.
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