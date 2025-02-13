В Благовещенске построят лабораторию для изучения опасных инфекций

«Новая современная лаборатория необходима. Она поможет защитить жителей области, да и всего Дальнего Востока от неизвестных и потенциально опасных инфекций. В целом, работу амурского управления Роспотребнадзора можно ставить в пример, все очень четко и эффективно», — приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.