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В Благовещенске построят лабораторию для изучения опасных инфекций

Государственный контракт на строительство лаборатории заключен.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Лаборатория высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций будет построена в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

«Новая современная лаборатория необходима. Она поможет защитить жителей области, да и всего Дальнего Востока от неизвестных и потенциально опасных инфекций. В целом, работу амурского управления Роспотребнадзора можно ставить в пример, все очень четко и эффективно», — приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Отмечается, что государственный контракт на строительство лаборатории уже заключен, подрядчик начал подготовительные работы.