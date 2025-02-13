Что представили на нью-йоркской Неделе моды в 2025 году

Ощущение Нового года создают и объемные пушистые шубы из искусственного меха — как правило, цветного, но некоторые дизайнеры предложили и нечто, напоминающее шубу из песца. Такая одежда — элемент сам по себе акцентный, поэтому сочетать ее можно с любыми вещами. Хотите выглядеть элегантно — вам нужны юбка-карандаш и шелковая блузка. Если нужно в офис — подойдет юбка-миди в складку, дополненная мягким свитером. Только не стоит сочетать шубу с платьем-комбинацией и босоножками: этот образ Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» выглядит уже совсем затасканным.