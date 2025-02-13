Более 30 км трассы Тайшет-Чуна-Братск отремонтируют в 2025 году

В Иркутской области на трассе Тайшет-Чуна-Братск в 2025 году отремонтируют более 30 километров дороги. Всего планируют обновить пять участков, четыре из них начали реконструировать еще в 2024 году.
— В 2024 году начата реконструкция участков автодороги с 82 по 89 км в Чунском районе, с 31 по 45 км в Тайшетском районе, с 93 по 101 км в Чунском районе и с 215 по 220 км в Братском районе, — сказано в сообщении.
Также предстоят работы со 101 по 113 километр в Чунском районе. Модернизируемая трасса является частью важной опорной сети России. На ее ремонт в 2025 году направили около полутора миллиарда рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области подвели итоги работы прокуратуры за 2024 год.