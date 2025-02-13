«Ъ»: суд не разрешил супруге экс-мэра Сочи Копайгородского вернуться на СВО

В иске женщина указала, что 8 ноября 2024 года она находилась в Москве, выполняя «боевое задание», — «получала материальные средства и документы для подразделений» и должна была вернуться в Луганск 15 ноября. При этом, как уточнила Копайгородская, к дисциплинарной или административной ответственности за период службы она не привлекалась. В то же время войсковая часть, уволив ее из-за невыполнения условий контракта, не представила никаких «обоснований», в чем именно заключались нарушения.