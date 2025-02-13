Омские врачи поставили на ноги последнего ветерана ВОВ из Москаленского района

"Важно максимально сократить сроки пребывания пожилых людей на больничной койке и проводить операции в первые же дни после травмы. Мы постоянно находимся на связи с районными больницами Омской области, если у них появляются такие пациенты, они их стараются как можно быстрее перевести к нам. Это важно, потому что чем дольше пожилой человек лежит, тем больше у него начинают прогрессировать его сопутсвующие заболевания. Например, гипертония. Растёт риск появления застойных явлений — пневмонии, тромбозов, пролежней, которые могут сделать операцию просто невозможной. Также для такой категории пациентов крайне важно обслуживать себя самим. Когда пожилые люди эту возможность теряют, их жизнь быстро угасает, — рассказал заведующий отделением Александр Тютюнников.