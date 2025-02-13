Омские врачи поставили на ноги последнего ветерана ВОВ из Москаленского района

Врачи травматологического отделения № 4 Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) провели успешную операцию по замене тазобедренного сустава 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Москаленского района. Сейчас пенсионер проходит курс реабилитации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Алексей Конец в 1943 году отправился на фронт. На тот момент ему было 17 лет. Он сражался под Ленинградом, участвовал в освобождении Эстонии, дошел до Кенигсберга и не получил ни одного ранения.
Пару дней назад Алексей упал и получил закрытый перелом шейки бедренной кости. Как отметили в ведомстве, в таком возрасте это не редкость. Раньше операции пациентам в таком возрасте проводили редко, а сейчас — это норма.
Пенсионера доставили в КХМЦ. Больница специализируется на лечение травм у пожилого населения. За год центр проводит порядка 400 операций пенсионерам, среди которых более 20 — людям старше 90 лет. Самому пожилому пациенту на момент операции было 102 года.
"Важно максимально сократить сроки пребывания пожилых людей на больничной койке и проводить операции в первые же дни после травмы. Мы постоянно находимся на связи с районными больницами Омской области, если у них появляются такие пациенты, они их стараются как можно быстрее перевести к нам. Это важно, потому что чем дольше пожилой человек лежит, тем больше у него начинают прогрессировать его сопутсвующие заболевания. Например, гипертония. Растёт риск появления застойных явлений — пневмонии, тромбозов, пролежней, которые могут сделать операцию просто невозможной. Также для такой категории пациентов крайне важно обслуживать себя самим. Когда пожилые люди эту возможность теряют, их жизнь быстро угасает, — рассказал заведующий отделением Александр Тютюнников.
Три дня назад Алексея прооперировали. Уже на следующий день пенсионер смог самостоятельно присаживаться, вставать и заниматься с инструктором лечебной физкультурой. Пациенту предстоит пройти длительный курс реабилитации.
В ведомстве отметили, что Алексей — последний ветеран Великой Отечественной войны в Москаленском районе. Коллектив больницы желает ему скорейшего выздоровления.
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