Легендарная фигуристка Алина Загитова прилетела в Красноярск

Алина Загитова прилетела в Красноярск в преддверии финала Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля на льду «Кристалл Арены».
Сильнейшие фигуристы со всей страны покажут выступления и поборются за медали. Заявлены Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Муравьева и другие.
В парах выйдут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также другие фигуристы.
Известно, что выступлений Алины Загитовой не запланировано.
Ранее сообщалось о программе Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.