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Легендарная фигуристка Алина Загитова прилетела в Красноярск

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прилетела в Красноярск. Об этом говорится в Telegram-канале именитой фигуристки.

Источник: РИА "Новости"

Алина Загитова прилетела в Красноярск в преддверии финала Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля на льду «Кристалл Арены».

Сильнейшие фигуристы со всей страны покажут выступления и поборются за медали. Заявлены Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Муравьева и другие.

В парах выйдут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также другие фигуристы.

Известно, что выступлений Алины Загитовой не запланировано.

Ранее сообщалось о программе Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.