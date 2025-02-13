Создана система ИИ для поиска погрешностей в квантовых вычислениях

Достаточно давно ученые обнаружили, что эти случайные сбои в работе квантовых компьютеров можно подавить, если использовать для расчетов так называемые логические кубиты, виртуальные квантовые ячейки памяти, состоящие из нескольких соединенных друг с другом физических кубитов. За последние годы исследователи создали на их базе несколько систем коррекции ошибок, каждая из которых хорошо защищает исполнение одной из нескольких ключевых логических операций.