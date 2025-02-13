Популярные российские пиво и медовуху запретили продавать в Беларуси

В Беларуси запретили продавать медовуху с опасным консервантом и пивной напиток с двумя сроками годности, включив их в реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попали несколько продуктов от оренбургского производителя «Степь и Ветер». В частности, запретили продавать в Беларуси их нефильтрованную осветленную медовуху «Меломель 12», «Меломель 9», «Мед и малина», «Мед и вишня», а также «Боше 4». В напитке нашли незаявленный производителем и недопустимый при производстве медовухи консервант сорбиновой кислоты (Е200) и ее соли сорбатов в количестве 383,5 миллиграмма на килограмм. Кроме того, в маркировке не было указано место нахождения изготовителя.
Также под запрет попал непастеризованный нефильтрованный пивной напиток «САУР ЭЛЬ» черничный ночи от «ПИВО-ВОДЫ» из Химок Московской области из-за запрещенного консерванта, а также изображения продуктов, которые не использовались при производстве.
— Содержит изображение куска выпеченного мучного изделия с добавлением мороженного и листика зеленого овоща, которые не были использованы при производстве (или вкус и аромат которых не имитируются компонентами, входящими в состав продукции), — отметили в Госстандарте.
Еще запретили светлый пивной напиток «Милкшейк» банан смузи от московского производителя ООО «Русский крафт», в составе которого нашли недопустимый синтетический краситель тартразин (Е102), консерванты сорбиновой кислоты (Е200) и ее солей сорбатов. Кроме того, в маркировке производитель не указал страну места нахождения изготовителя, а на потребительской упаковке написал два срока годности с двумя режимами хранения, что не позволяет потребителю достоверно определить срок годности.
Также заряжающиеся от солнца светящиеся шнурки производятся в Беларуси.