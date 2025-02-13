Популярные российские пиво и медовуху запретили продавать в Беларуси

Так, под запрет попали несколько продуктов от оренбургского производителя «Степь и Ветер». В частности, запретили продавать в Беларуси их нефильтрованную осветленную медовуху «Меломель 12», «Меломель 9», «Мед и малина», «Мед и вишня», а также «Боше 4». В напитке нашли незаявленный производителем и недопустимый при производстве медовухи консервант сорбиновой кислоты (Е200) и ее соли сорбатов в количестве 383,5 миллиграмма на килограмм. Кроме того, в маркировке не было указано место нахождения изготовителя.