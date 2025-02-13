Создана новая технология производства транзисторов для гибкой электроники

ТОМСК, 13 февраля. /ТАСС/. Новую технологию, позволяющую создать гибкий транзистор с электролитическим затвором, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Это поможет в разработке компактных устройств, которые можно будет сгибать и сворачивать, а также в создании биосенсоров для исследования мозга, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Исследования показали, что с помощью контролируемых реакций окисления и восстановления оксида графена мы способны изменять электрохимические свойства композита в растворе электролита, то есть делать его более и менее проводящим. Эта технология может лечь в основу создания гибких транзисторов с электролитическим затвором», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, младшего научного сотрудника Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Максима Фаткуллина.
Композиты на основе восстановленного оксида графена и полимера являются перспективным материалом для создания гибкой электроники. Они представляют собой лист термопластичного полимера, в верхний слой которого при помощи лазера интегрирован проводящий слой восстановленного оксида графена.
Ученые ТПУ обнаружили, что можно настраивать свойства этого композитного материала, подвергая его электрохимической обработке. В результате термопластичный полимер на поверхности разрушается, оголяя электроактивный восстановленный оксид графена. Таким образом, открывается доступ к поверхности для ионов из окружающей композит среды и появляется возможность реализовать сенсор ионов в виде транзистора с электролитическим затвором, который в противном случае не работал бы без предварительной обработки.
«Результаты исследования показали, что элемент демонстрирует обратимый и воспроизводимый токовый отклик. То есть, мы можем говорить о том, что датчики, созданные на основе данного принципа работы, можно будет использовать многократно», — отметил Фаткуллин.
Кроме того, технология может помочь в биомедицинских разработках. «Транзистор с электролитическим затвором — всего лишь один, но очень важный элемент биосенсоров. Они используются для обнаружения ионов и биомолекул. Например, белков, антител, ионов в жидкостях таких как слюна и кровь, и даже для исследования мозга», — рассказали ТАСС в пресс-службе ТПУ.
В исследованиях приняли участие сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, Университета электронных наук и технологий Китая, Бразильской национальной лаборатории нанотехнологий, Технического университета Хемница. Исследование выполнено в рамках проекта РНФ и при поддержке администрации Томской области. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Polymers (Q1, IF:4.7).