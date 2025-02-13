Создана новая технология производства транзисторов для гибкой электроники

Кроме того, технология может помочь в биомедицинских разработках. «Транзистор с электролитическим затвором — всего лишь один, но очень важный элемент биосенсоров. Они используются для обнаружения ионов и биомолекул. Например, белков, антител, ионов в жидкостях таких как слюна и кровь, и даже для исследования мозга», — рассказали ТАСС в пресс-службе ТПУ.