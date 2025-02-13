В Башкирии дальнобойщикам предлагают зарплату 200 тыс. рублей.

Водители остаются одними из самых востребованных и хорошо зарабатывающих специалистов в Башкирии. По данным «Авито Работа», в январе вакансия дальнобойщика возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специальностей.
Средняя зарплата по таким вакансиям составила 199,6 тыс. руб. — на 15% больше, чем годом ранее.
Чаще всего работа дальнобойщика предполагает вахтовый график, поэтому фактическая сумма дохода варьируется от длительности вахты. Например, компании могут предлагать занятость на 15/30/45/60/90 дней.
Также в числе самых высокооплачиваемых профессий в транспортной сфере — водители спецтехники и грузовиков: им предлагаются зарплаты в среднем на 129 тыс. руб. и 127,9 тыс. руб., соответственно. По сравнению с январём прошлого года они подросли на 16% и 31%.