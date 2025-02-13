В Башкирии дальнобойщикам предлагают зарплату 200 тыс. рублей.

Также в числе самых высокооплачиваемых профессий в транспортной сфере — водители спецтехники и грузовиков: им предлагаются зарплаты в среднем на 129 тыс. руб. и 127,9 тыс. руб., соответственно. По сравнению с январём прошлого года они подросли на 16% и 31%.