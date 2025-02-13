Пелавское озеро засыпали использованными автомобильными покрышками

Прознали об этом, впрочем, не контролирующие органы, а горожане. Неравнодушные прислали в мэрию фотографии с места. К озеру оперативно стянули спасателей (чтобы снять покрышки со льда) и коммунальщиков (чтобы собрать их и вывезти).