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Пелавское озеро засыпали использованными автомобильными покрышками

Шины пришлось со льда убирать спасателям.

Источник: администрация Калининграда

Пелавское озеро в Калининграде превратили в свалку использованных автомобильных покрышек. По предположению городской администрации, кто-то подъехал к крутому берегу и сбросил на лед пару десятков шин.

Прознали об этом, впрочем, не контролирующие органы, а горожане. Неравнодушные прислали в мэрию фотографии с места. К озеру оперативно стянули спасателей (чтобы снять покрышки со льда) и коммунальщиков (чтобы собрать их и вывезти).

Заодно подобрали со льда кучу пустых бутылок, которые кто-то накидал. Операция по вывозу мусора прошла успешно.