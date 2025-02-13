Пелавское озеро засыпали использованными автомобильными покрышками

Пелавское озеро в Калининграде превратили в свалку использованных автомобильных покрышек. По предположению городской администрации, кто-то подъехал к крутому берегу и сбросил на лед пару десятков шин.
Прознали об этом, впрочем, не контролирующие органы, а горожане. Неравнодушные прислали в мэрию фотографии с места. К озеру оперативно стянули спасателей (чтобы снять покрышки со льда) и коммунальщиков (чтобы собрать их и вывезти).
Заодно подобрали со льда кучу пустых бутылок, которые кто-то накидал. Операция по вывозу мусора прошла успешно.