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Власти Ростовской области получили более 800 жалоб об авариях на теплосетях

Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию с отоплением в Ростове-на-Дону и регионе.

Источник: Комсомольская правда

С начала недели из разных городов и районов Ростовской области поступило больше 800 жалоб на аварии, связанные с работой теплосетей. Об этом 13 февраля проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Самая сложная ситуация в Ростове. Завершили ремонт теплосетей на улицах Добровольского, Толмачева, 13-й линии, в переулке Университетском — 400 домов обеспечены теплом. По остальным — работы продолжаются, — сообщил Юрий Слюсарь.

Донской глава потребовал, чтобы неполадки как можно скорее ликвидировали, а также нашли системное решение проблемы.

Напомним, ранее из-за дефектов теплосетей в нескольких районах донской столицы были снижены параметры отопления в жилых домах. Эти аварии уже ликвидировали. 13 февраля стало известно о новом порыве в центре города.