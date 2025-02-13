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В ГД внесли законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу в течение года со дня решения, если оно не было исполнено во время призыва, документ доступен в думской электронной базе.

Источник: © РИА Новости

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Законопроектом предлагается установить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Также законопроектом предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Госдума