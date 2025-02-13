Экспорт медуслуг в Беларуси вырос на 15%, а чаще лечатся в стране россияне, китайцы и казахи

В 2024 году Беларусь нарастила экспорт медицинских услуг. Об этом руководитель государственного проекта «Клиники Беларуси» Ян Бедушевский рассказал на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.
Чиновник отметил, что медицинский туризм набирает все большую популярность среди иностранцев. И ежегодно в республику приезжает все больше туристов для получения высококвалифицированной медпомощи в белорусских клиниках и медцентрах.
В частности, в 2024-м страну посетили свыше 160 тысяч иностранцев из 159 стран. Чаще других в Беларусь за медуслугами приезжают россияне, китайцы, казахи, граждане Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Армении, Грузии, Сирии, Германии, США, Израиля, Италии. Однако свыше 60% от количества пациентов приходится на страны СНГ.
— Рост экспорта медицинских услуг составил более 15% по итогам 2024 года, — прокомментировал Бедушевский.
Еще он обратил внимание, что часто иностранные пациенты приезжают в Беларусь на лечение к определенным специалистам с квалификацией мирового уровня. Также иностранных туристов устраивает скорость оказания медицинских услуг, так как за умеренную стоимость они проходят обследование здесь и сейчас, что позволяет начать лечение на более ранних стадиях.
Самые популярные направления медтуризма в Беларуси: трансплантология, онкология, кардиохирургия, пластическая хирургия, акушерство, нейрохирургия, травматология, диагностические обследования, профилактическое лечение, реабилитация после перенесенных заболеваний, офтальмология, а также отдых в оздоровительных комплексах республики.
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