Экспорт медуслуг в Беларуси вырос на 15%, а чаще лечатся в стране россияне, китайцы и казахи

Еще он обратил внимание, что часто иностранные пациенты приезжают в Беларусь на лечение к определенным специалистам с квалификацией мирового уровня. Также иностранных туристов устраивает скорость оказания медицинских услуг, так как за умеренную стоимость они проходят обследование здесь и сейчас, что позволяет начать лечение на более ранних стадиях.