В Прикамье выделят средства на изучение ПДД и создание автогородков в школах

Правительство Пермского края приняло постановление о выделении школам региона средств на оборудование для изучения правил дорожного движения (ПДД) и создание автогородков. Заседание правительства прошло 13 февраля под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
В Прикамье важной частью работы по обеспечению безопасности дорожного движения является профилактика ДТП с участием детей. По словам главы региона, многие из ребят ходят в школу без сопровождения родителей.
«Важно, чтобы каждый ребенок соблюдал правила дорожного движения. Для этого закупаем оборудование и создаем автогородки при школах, где ребята в игровом формате учатся соблюдать правила поведения на дороге», — отметил Дмитрий Махонин.
За последние пять лет в Пермском крае уже создали 28 автогородков на базе школ, 73 образовательных учреждения приобрели оборудование для обучения правилам дорожного движения. Детям в игровом формате объясняют и показывают правила поведения на дороге.
По информации краевого Минобра, в 2025 году автогородки появятся еще в восьми образовательных учреждениях, 23 школы закупят на краевые средства оборудование для изучения ПДД.
Автогородки оборудуют в Перми, Березовском, Гайнском, Кишертском, Нытвенском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском округах. Классы начнут работу в школах Березников, Александровского, Березовского, Кишертского, Краснокамского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Осинского, Чусовского и Юсьвинского округов.
Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Пермском крае создают ресурсные центры. Специалисты выезжают в муниципалитеты региона и проводят семинары для педагогов, различные мероприятия по безопасности дорожного движения. В этом году детей начнут обучать на базе центра дополнительного образования в Чайковском и ДЮЦ «Импульс» Пермского округа.
В течение года во всех территориях края планируют проведение различных мероприятий по безопасности дорожного движения, включая работу родительских патрулей совместно с сотрудниками ГАИ. В Пермском крае насчитывают более 700 патрулей. Благодаря им в Прикамье организовали свыше 6 тыс. тематических мероприятий, действуют 510 отрядов юных инспекторов движения.