В Прикамье выделят средства на изучение ПДД и создание автогородков в школах

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Пермском крае создают ресурсные центры. Специалисты выезжают в муниципалитеты региона и проводят семинары для педагогов, различные мероприятия по безопасности дорожного движения. В этом году детей начнут обучать на базе центра дополнительного образования в Чайковском и ДЮЦ «Импульс» Пермского округа.