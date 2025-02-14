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Кроссворд на 14 февраля 2025

День святого Валентина, который мы отмечаем сегодня, 14 февраля, — это отличный повод вспомнить историю и традиции этого праздника. Проверьте свои знания с помощью нашего кроссворда.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.